تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى كوكاكولا أرينا بدبي

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حل غنائي ضخم يوم 18 من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات بسبب أحداث غزة، حيث استقر القائمون على الحفل إقامته بشكل رسمى على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.







وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة الأولى 795 درهما والثانية بـ695 درهما والفئة الثالثة بـ595 درهما أما الفئة الرابعة تصل سعرها إلى 495 درهما والفئة الخامسة بـ395 درهما والفئة السادسة بـ295 درهما والفئة الأخير تصل إلى 295 درهما

الهضبة يتعاون مع مصطفى حدوتة

ويتعاون الهضبة عمرو دياب مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية "يا قمر"، التي تعد باكورة الأعمال التي تجمعهما، والمقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة تباعًا.

وقدم عمرو دياب أغنيه "يا قمر" لأول مرة في إحدى حفلات الزفاف التي أحياها منذ بضعة أيام، ولاقت إعجاب الحضور وتفاعلوا معاها بشكل ملحوظ، حتى حفظوا كلماتها ليدندنوها معه أثناء الغناء.

وتعد أغنية "يا قمر" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم،

وتقول كلمات الأغنية، الآتي: ياقمر لو في اتنين منك هيكونو اتنين قمرات

ياقمر لو في تلاتة منك هيبقو الأهرامات

لو كان فى أربعة منك أنا أحب أربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منك هديكو خمس نجمات

وياستي لو ستة منك أنا أموت أنا في الستات

لو سبعة هيبقو عجايب الدنيا بس في شكل بنات

بس انتي مفيش زيك تاني واحدة ومالكيش أخوات