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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر iphone 14 Plus فى السعودية

iphone 14 Plus
iphone 14 Plus

اذا كنت تريد اقتناء جوال ذكى مميز بحجم كبير وسعر أقل، سيكون الخيار الأمثل لك هو آيفون 14 بلس.

بلغ سعر جوال iphone 14 Plus فى السعودية سعة 128 جيجابايت مقابل 3250 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3650 ريال، وسعة 512 جيجابايت بسعر 4300 ريال.

جاء جوال iphone 14 Plus بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10 و Dolby Vision، بمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، ومحمية بطبقة سيراميك مضاعفة ضد الخدش، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

 iphone 14 Plus

يقدم جوال iphone 14 Plus كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 14 Plus بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

 iphone 14 Plus

يطرح جوال iphone 14 Plus بطارية سعة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 14 Plus فى 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

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