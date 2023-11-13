بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

شاركت الفنانة شمس الكويتية جمهورها ب عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت شمس الكويتية على المنشور: "يااه على جمال الأهرامات .. أوقات لا تُنسى حبايبي في قلب الصحراء المصرية".

وظهرت شمس الكويتية في الصور باطلالة ملفتة مرتدية ملابس شفافه بالورود عباد الشمس .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .



يذكر أن المطربة شمس الكويتية انتهت من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى "الراجل الشرقى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان "أفصل"، والثالثة تحمل اسم "اسكت" من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.

اليكم الصور..





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