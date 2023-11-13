حلمي طولان: الزمالك يحتاج إلى لاعبين في كل المراكز

أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الكروي الأول يحتاج إلى تدعيم فى كل المراكز خلال الفترة المقبلة.

وقال طولان فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "الزمالك يحتاج لاعبين مميزين فى كل المراكز لأننا نحتاج بناء فريق يليق باسم القلعة البيضاء على أعلى مستوى وليس شرطًا أن تضمهم فى وقت واحد".

وأضاف حلمي طولان، أن كان هناك مسؤولين داخل الزمالك يشككون في انتمائه للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه ابن النادي قلبًا وقالبًا.

وقال طولان: "أتمنى أن يكون الزمالك أفضل نادي في العالم خلال الفترة المقبلة، وكنت أحاول إظهار عيوب النادي لكي يتم إصلاحها من جانب الإدارة".