عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. أول صور من حفل زفاف ابنة شقيقة داليا البحيري

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صور من حفل زفاف ابنة شقيقتها.

وظهرت الفنانة داليا البحيري ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا لامع باللون الذهبي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

  واحتفلت داليا البحيري الاحتفال بزفاف "فريدة عصام زعتر" ابنة شقيقتها دينا البحيري والعريس "مهاب محمد البنهاوى" بحضور عدد من من نجوم الفن ولفيف من السفراء والمستشارين القضائيين وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

حضرت داليا بصحبة زوجها حسن سامي وابنتها قسمت واقتصر الحضور الفني على بعض الأصدقاء المقربين ل داليا منهم أحمد فريد ، خالد سرحان ومصطفى قمر ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري الذى صمم فساتين العروس ووالدتها دينا البحيري وخالتها داليا البحيري.

IMG_2914
IMG_2914
IMG_2913
IMG_2913
IMG_2912
IMG_2912
IMG_2911
IMG_2911
IMG_2910
IMG_2910
إطلالة انيقة الفنانة داليا البحيري بإطلالة انيقة داليا البحيري داليا حفل زفاف شقيقته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

وداعا أزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات كبرى

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

فى دقائق.. طريقة تحضير الزلابية لأطفالك

بإطلالة فلسطينية.. نسرين طافش تخطف الأنظار

كيفية إيقاف تساقط الشعر

لأعياد الميلاد.. طريقة عمل المينى بيتزا

بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

بسبب نقص التمويل.. انسحاب المرشح الجمهوري تيم سكوت من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الاثنين

بفستان ملفت.. أول صور من حفل زفاف ابنة شقيقة داليا البحيري

ويجز يشارك في مظاهرات لدعم فلسطين في الولايات المتحدة

طائرات مسيرة من العراق.. استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بـ سوريا

سقطت بالخطأ.. ياباني يلتقط صورة لحقيبة تقترب من الأرض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية تجميل؟.. صور كارول سماحة قبل وبعد

ده فوتوشوب.. جلسة تصوير ل كارول سماحة تصغرها 20 سنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس فى الشتاء؟

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ