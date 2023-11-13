بفستان ملفت.. أول صور من حفل زفاف ابنة شقيقة داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صور من حفل زفاف ابنة شقيقتها.

وظهرت الفنانة داليا البحيري ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا لامع باللون الذهبي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

واحتفلت داليا البحيري الاحتفال بزفاف "فريدة عصام زعتر" ابنة شقيقتها دينا البحيري والعريس "مهاب محمد البنهاوى" بحضور عدد من من نجوم الفن ولفيف من السفراء والمستشارين القضائيين وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

حضرت داليا بصحبة زوجها حسن سامي وابنتها قسمت واقتصر الحضور الفني على بعض الأصدقاء المقربين ل داليا منهم أحمد فريد ، خالد سرحان ومصطفى قمر ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري الذى صمم فساتين العروس ووالدتها دينا البحيري وخالتها داليا البحيري.

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