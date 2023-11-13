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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد فوزي: صبحي لا يستحق الانضمام للمنتخب.. وبسام والمهدي الأفضل

صدى البلد

علَقَ أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني مواليد 2008 الحالي، على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لمباراتي جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في كندا ، المكسيك ، والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال أحمد فوزي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "علامة استفهام كبيرة حول انضمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لقائمة المنتخب الوطني، وبعيدًا عن أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة النادي وخروجه من قائمة مباراة زد بالدوري، إلا أنه بعيد عن مستواه في الآونة الأخيرة وهناك العديد من الأهداف التي سكنت شباكه ويتحمل مسؤوليتها بشكل ملحوظ".

وأضاف: "هناك العديد من حراس المرمى المميزين في الدوري الممتاز هذا الموسم، وكنت أرى أنهم يستحقون التواجد بقائمة الفراعنة، وعلى رأسهم المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، ومحمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية، وغيرهم".

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