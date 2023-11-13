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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيد عبدالملك: صنداونز تعلم الكلاحة الكروية.. وكولر يفرض موديست على الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي بدأ الموسم الحالي بنفس مستوى الموسم الماضي، حيث كان متراجعًا في البداية لكن تطور الأداء في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تحديدا منذ لقاء القطن الكاميروني، مشيرا إلى أن مارسيل كولر عبر المرحلة الصعبة في الموسم الماضي بعد الصعود لربع نهائي دوري الأبطال.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لو كان علي معلول موجود وليس مصابا كان سيشارك في الجبهة اليسرى، ولن يلعب كريم الدبيس مطلقا، ولا أعرف ما هي الحكمة من الأساس في التعاقد مع خالد عبدالفتاح بصفة نهائية".

 

وأضاف: "كولر لم يغامر أمام الجونة، الذي لعب منقوصا بعشرة لاعبين لفترة طويلة كان من الممكن أن يدفع بلاعبين أكثر في الهجوم، وكان الفريق أيضا يعاني قبلها في لقاء سيراميكا كليوباترا".

 

وتابع: "صلاح محسن بدا لقاء صن داونز أساسيا، وكولر يفكر في أمور بعيدة تماما عن الواقع، واللاعب نجح خارج النادي الأهلي، ولكنه لم يحصل على فرصة كاملة مع الفريق الأحمر، وأيضا انتونى موديست بعيد تماما حتى الآن".

 

وأكمل: "الأهلي سوف يسير محليا بشكل جيد، لكنه سيعاني افريقيا والدليل نتائجه في بطولة الدوري الافريقي، كما أن الأداء متذبذب في أخر 7 مباريات رغم وجود وفرة من اللاعبين المميزين، وكولر لديه إصرار على مشاركة موديست حتى يقنع الجميع بجودته وصحة وجهة نظره في ضمه، ولا اتوقع أنه سيكمل مسيرته مع الأهلي".

 

وأشار إلى أن صن داونز تعلم (الكلاحة الكروية) وظهر ذلك أمام الأهلي في القاهرة، وأمام الوداد المغربي في جوهانسبرج، لكن هذه هي الطريقة التي تجلب البطولات، خصوصا أن النهائيات تكسب ولا تلعب، مشيرا إلى أنه فريق ممتع كرويا، وزاد على ذلك "الكلاحة".

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