تدمير مركبة عسكرية.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأثنين، وقوع اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية بـ الضفة الغربية لتنفيذ حملة اعتقال.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينتي يطا وحلحول قرب الخليل وسبسبطة شمال نابلس.

ووفقا للمصادر الصحفية، وقوع العديد من الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأشارت وسائل الإعلام، أن عناصر المقاومة قامت بتفجير عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت جرائم الاعتقال التعسفي لأكثر من ألفَيْ مواطن فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ويمارس بحقّهم كل أشكال التعذيب المروّعة والمعاملة المهينة.

وذكرت حماس، أن ذلك يأتي في ظل حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال النازية ضد أهلنا في قطاع غزّة، يصعّد الاحتلال.

وأشارت حماس إلى أن إدارة سجون العدو تقوم ، بإيعاز من الإرهابي "بن غفير"، لتشديد انتهاكاتها ضدّ الأسرى والأسيرات، في محاولة انتقامية يائسة، تكشف مدى خوف قيادة الاحتلال الفاشية من نضال شعبنا وصمود أسراه.