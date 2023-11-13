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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تتألق بأحدث إطلالتها على إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صوراً جديدة لها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت بإطلالة كاجوال، خطفت بها انظار محبيها وجمهورها، واعتمدت على جمالها الطبيعي دون ميك اب. 

وتستأنف الفنانة هنا الزاهد تصوير مسلسلها “إقامة جبرية” بعد إجازة لمدة يوم من التصوير.

أبطال مسلسل “إقامة جبرية”

مسلسل “إقامة جبرية” مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، وصابرين، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل “إقامة جبرية”، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية.

وتجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال. 

ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.

إطلالة كاجوال التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تصوير مسلسل

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