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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مصرع ضابط وجندي.. ارتفاع قتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 364 جنديا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بجراح خطرة خلال معارك في شمال قطاع غزة ليبلغ بذلك الإجمالي المعلن لقتلي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 364 جندي.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.

واعترف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يوم الأحد، بالفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، مؤكدا أن إسرائيل لم تستعد لمثل هذا السيناريو.

وقال هاليفي، خلال لقائه برؤساء المستوطنات الجنوبية: ”نحن ندرك الفشل.. فشلنا في حماية المستوطنات، لم نستعد لمثل هذا السيناريو. سنتعلم كل شيء ونستخلص الدروس”.

وأضاف: “نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس… لن نوافق على العودة إلى نفس النقطة بعد الحرب”.

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