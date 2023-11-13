روسيا: أمريكا ترفض أي محاولات لإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض أي مساع في مجلس الأمن الدولي قد تدين ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، وتصمم على إدانة "حماس" فقط.



وقال بوليانسكي في تصريحات نقلتها روسيا اليوم "إن الولايات المتحدة لا تريد أن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء يمكن أن يعرض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر".



و أشار المسئول الروسي إلى أن الولايات المتحدة لا تريد سماع أي دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن هذا ما يعول عليه المجتمع الدولي.

وقال: "لا يريدون أي إدانة لإسرائيل في أي قرار... يريدون فقط إدانة "حماس".