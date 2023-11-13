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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أمريكا ترفض أي محاولات لإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة

صدى البلد

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن الولايات المتحدة الأمريكية  تعارض أي مساع في مجلس الأمن الدولي قد تدين ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، وتصمم على إدانة "حماس" فقط.


وقال بوليانسكي في تصريحات نقلتها روسيا اليوم  "إن الولايات المتحدة لا تريد أن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء يمكن أن يعرض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر".


و أشار المسئول الروسي إلى أن الولايات المتحدة لا تريد سماع أي دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن هذا ما يعول عليه المجتمع الدولي.

وقال: "لا يريدون أي إدانة لإسرائيل في أي قرار... يريدون فقط إدانة "حماس".

 

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