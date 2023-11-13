صافرات الإنذار تدوي مجددا في شمال إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة جورنو هاجاليل، شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، لا توجد تقارير فورية عن التأثيرات أو الإصابات.

وقبل قليل، أعلنت الوكالة اللبنانية، اليوم الإثنين، أن هناك قصفا إسرائيليا يستهدف محيط منطقة اللبونة في القطاع الغربي.



وبالأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة العديد من المدنيين في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات من لبنان.



أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يرد بقصف مدفعي تجاه مصدر إطلاق الصواريخ.

أعلنت خدمة الإنقاذ والطوارئ الإسرائيلية "ماجن دافيد أدوم" والمعروفة باسم "نجمة داود الحمراء"، اليوم الأحد، أن أحد المدنيين المصابين في الهجوم الصاروخي المضاد للدبابات على شمال إسرائيل في حالة حرجة.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم الخدمة للقناة 12 إن ثلاثة إلى خمسة أشخاص آخرين في حالة خطيرة جراء الهجوم القادم من لبنان.



ومن جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إنه استهدف قوة لوجستية للاحتلال كانت بصدد نصب أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف وأوقع إصابات مؤكدة بها.