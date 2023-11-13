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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الصيدلة جامعة عين شمس تستضيف ندوة للتعريف بنادى الإبتكار الطلابى I club

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 
 

نظمت وحدة الإبتكار وريادة الأعمال I hub بكلية الصيدلة جامعة عين شمس  ، بالتعاون مع نادي الإبتكار بجامعة عين شمس ندوة تعريفية لنادي الابتكار الطلابي iclub لنقل رؤية وأهداف النادي لطلاب الكلية و دوره في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة أماني أسامة كامل عميد كلية الصيدلة، وتحت اشراف الدكتورة ريحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم و الطلاب و بتنسيق الدكتورة  شيريهان جلال المدير الأكاديمي لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ihub .

و قد حاضر بالندوة د إسلام عدلي مدير النشاط الطلابي بمركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-IHub  ومدير مشروع نوادي الابتكار ASU-I Club حيث تم التعريف بنادي الابتكار الطلابي مع عرض نماذج من النجاحات التي ساهم فيها نادي الإبتكار لبعض الطلاب بجامعة عين شمس.

كما أكد أن مركز الابتكارIHUB يقدم الدعم للمشاريع والأفكار الجديدة من خلال التركيز على كيفية تحويل الفكرةإلى مشروع ريادي ذا قدرة تنافسية في سوق العمل، وتحقيق التداخل بين مختلف التخصصات العلمية وتكوين فرق عمل بين الطلاب  مما ينعكس على توليد مشروعات ريادية جديدة.

كما استعرض آخر شراكة بين جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية بألمانيا
لتساعد في تأهيل مجتمع رواد الأعمال بالجامعة من خلال أنشطة مختلفة أهمها المدرسة الصيفية بألمانيا والشتوية بمصر لينتهي البرنامج بإطلاق Micro Credential MBA ‎.

و قد شارك في الندوة ا. انجي زكريا محمود محمد منسق مشاريع نوادي الابتكار بجامعة عين شمس و ممثلون من بنك مصر لتعريف الطلاب بخدمات البنك التي تدعم أفكارهم لتنفيذ المشروعات.

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