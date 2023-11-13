محافظ بورسعيد يكرم المشروعات الفائزة والمشاركة في المبادرة الوطنية | صور

كرم اللواء عادل الغضبان ،محافظة بورسعيد المشروعات الفائزة والمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية ، ال 17 مشروعًا المشاركين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث فاز مشروع مصنع كوين بلاست بورسعيد بالمركز الثالث في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ،والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ،واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، الاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء ايمن جمال الدين مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة ورؤساء اللجان ،وأصحاب المشروعات الفائزة والمشاركة في المبادرة.

في بداية اللقاء، رحّب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالحضور، موجهًا الشكر لكافة المشاركين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، على الجهود المثمرة والمشاركة الإيجابية في المبادرة، سواء أجهزة تنفيذية أو أكاديمية أو مؤسسات مجتمع مدني أو شباب، وجميع المشروعات التي تقدمت والتي تعد نواة لبناء وتطوير ومواصلة دعم جهود التنمية التي بدأتها الدولة المصرية .

وهنأ محافظ بورسعيد أصحاب المشروعات الفائزة، وقدم الشكر لكافة المشاركين في هذه المبادرة ،مؤكدا فاخره بكل من شارك في تقديم مشروع خلال المبادرة، ومعربًا عن فخره بما قدمه أبناء بورسعيد من مشروعات خلال مدة زمنية محددة والذي تعد بداية لمواصلة التطور والتنمية للدولة المصرية .

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وأكد محافظ بورسعيد أن مشاركة محافظة بورسعيد في هذه المبادرة بمشروعات رائدة لتعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي يأتي في مقدمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ على أرض الواقع ،مؤكدا أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول .