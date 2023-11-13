رئيس حي الضواحي بـ بورسعيد تعاين مبنى نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم

ترأست سمر الموافي رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد فريق عمل لمعاينه مبنى نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم التابع لمديرية الشباب والرياضة بمنطقة السيدة خديجة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالبدء في تطويره ورفع كفاءته واعاده ممارسته لأنشطته مره أخرى.

وأكدت رئيس الحى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تم عمل المعاينة اللازمة لمبنى النادي ومناقشة الاستعدادات اللازمة للبدء في أعمال رفع كفاءة النادي وازاله كافة المعوقات للبدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءته وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وأوضحت رئيس الحى أنه سيتم رفع كفاءة النظافة العامة داخل وحول محيط أرض النادي الواقع بمنطقه السيدة خديجة استعدادا لأعمال التطوير وتنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتطوير النادي على أعلى درجة عالية من الكفاءة وتزويده بأحدث الأجهزة حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر أن نادى التثقيف الفكرى يتبع مديرية الشباب والرياضة وجمعية التثقيف الفكرى والتنمية بورسعيد ويبلغ عدد الحالات التى ترعاها الجمعية ( 298 )حالة ويقدم انشطه تعليميه وتدريبية للمعاقين ذهنيا وعدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والنشاط الكشفي.

رئيس الضواحى تعاين مبنى نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم عقب توجيه محافظ بورسعيد FB_IMG_1699827616751 FB_IMG_1699827613024 FB_IMG_1699827610193 FB_IMG_1699827607013 FB_IMG_1699827594410 FB_IMG_1699827588094 FB_IMG_1699827581972 FB_IMG_1699827584006

كما حصد نادي التثقيف الفكرى الرياضي ببورسعيد 17 ميدالية متنوعة في بطولة كأس مصر لألعاب القوى التي أقامها الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية التي أقيمت بالمركز الأوليمبي في المعادي خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير كما حصل بعض اللاعبين على ميداليات ورفعوا علم مصر فى إحدى البطولات التي أقيمت في دولة استراليا