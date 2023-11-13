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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي الضواحي بـ بورسعيد تعاين مبنى نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم

رئيس الضواحى تعاين
رئيس الضواحى تعاين مبنى نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم عقب ت

ترأست سمر الموافي رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد فريق عمل لمعاينه مبنى نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم التابع لمديرية الشباب والرياضة بمنطقة السيدة خديجة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالبدء في تطويره ورفع كفاءته واعاده ممارسته لأنشطته مره أخرى.

 

وأكدت رئيس الحى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تم عمل المعاينة اللازمة لمبنى النادي ومناقشة الاستعدادات اللازمة للبدء في أعمال رفع كفاءة النادي وازاله كافة المعوقات للبدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءته وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وأوضحت رئيس الحى أنه سيتم رفع كفاءة النظافة العامة داخل وحول محيط أرض النادي الواقع بمنطقه السيدة خديجة استعدادا لأعمال التطوير وتنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتطوير النادي على أعلى درجة عالية من الكفاءة وتزويده بأحدث الأجهزة حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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الجدير بالذكر أن نادى التثقيف الفكرى يتبع مديرية الشباب والرياضة وجمعية التثقيف الفكرى والتنمية بورسعيد ويبلغ عدد الحالات التى ترعاها الجمعية ( 298 )حالة ويقدم انشطه تعليميه وتدريبية للمعاقين ذهنيا وعدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والنشاط الكشفي. 

رئيس الضواحى تعاين مبنى نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم عقب توجيه محافظ بورسعيد

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كما حصد نادي التثقيف الفكرى الرياضي ببورسعيد 17 ميدالية متنوعة في بطولة كأس مصر لألعاب القوى التي أقامها الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية التي أقيمت بالمركز الأوليمبي في المعادي خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير كما حصل بعض اللاعبين على ميداليات ورفعوا علم مصر فى إحدى البطولات التي أقيمت في دولة استراليا

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