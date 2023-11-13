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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإصدار التراخيص.. محافظ بورسعيد يوجه أصحاب المحال بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي الموحد

لإصدار تراخيص محافظ
لإصدار تراخيص محافظ بورسعيد يوجه أصحاب المحال

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد ، مدير تراخيص المحال العام ، لمتابعة  سير عمل مركز التكنولوجى الموحد لاستخراج رخص المحلات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والعقيد اسلام بهنساوي مدير المركز التكنولوجي لاصدار تراخيص المحال العامة الموحد. والجهاز التنفيذي  ، ورؤساء الأحياء ، والأجهزة المعنية.

وأوضح محافظ بورسعيد ، أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد لحصر إجمالي المحال التجارية سواء المرخصة أو غير المرخصة ،لاستخراج رخص المحلات .

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ووجه محافظ بورسعيد بضرورة قيام أصحاب المحلات بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة لاستخراج رخص المحلات وفقاً للقانون الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل.

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