الحصار متواصل.. مسؤول بالصحة الفلسطينية يكشف عن أوضاع كارثية بمستشفى الشفاء

قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إن الدبابات الإسرائيلية وقناصة الاحتلال يحاصرون مجمع الشفاء الطبي.

وأكد منير البرش، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن نحو 200 عائلة في محيط مستشفى الشفاء لا يمكنها التحرك من منازلها.

وأشار البرش، إلى أن نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكننا دفنها.

وتابع: 36 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء يعانون من مضاعفات صحية خطيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة، وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أول أمس، في نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بعد نفاد الوقود، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للمستشفى الذي بدأ مساء الجمعة.