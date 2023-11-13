فلسطين ترفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين من سكان غزة

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، رفضه إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين في قطاع غزة كما يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية.

وخلال كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، قال اشتية: نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شُردوا منها، مضيفا: في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه "مؤقت"، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم".

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أسفه من أن بعض الدول لا تزال تنادي "بحق إسرائيل في الدفاع نفسها"، مؤكدا أنه لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس، فاحتلال أراضي الغير ليس دفاعا عن النفس، نحن الضحايا.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.