أداء سيئ .. كولر يطلب رحيل ثنائي الفريق

تحدث الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع على إذاعة شعبي fm أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب من لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء رحيل ثنائي الفريق الأحمر صلاح محسن وكريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وقال شبانة إن كولر غير راض عن أداء صلاح محسن مع الفريق منذ عودته من الإعارة من فريق سيراميكا كيلوباترا ويرغب في رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وتابع شبانه تصريحاته قائلًا" كذلك الأمر ينطبق على كريم نيدفيد الذي طلب رحيله عن الأهلى في شهر يناير القادم وهناك اتجاه داخل الأهلى في دخوله في صفقة تبادلية مع فيوتشر إف سى من أجل الحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر الذي يرغب الأهلي في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.