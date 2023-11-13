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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تشن حملات أمنية مكبرة بأسوان ودمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,250 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة-3 فرد محلى وطلقة) بحوزة 6 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (842) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 13,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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