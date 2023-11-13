جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف أهداف داخل لبنان ردا على إطلاق قذيفتي هاون

أعلن الجيش الإسرائيلي في نبأ عاجل اليوم الإثنين أنه قصف أهداف داخل لبنان ردا على إطلاق قذيفتي هاون.

وكان قد أعلن حزب الله عن إطلاق عدة قذائف علي مواقع إسرائيلية و وقوع إصابات مؤكدة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بجراح خطرة خلال معارك في شمال قطاع غزة ليبلغ بذلك الإجمالي المعلن لقتلي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 364 جندي.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.