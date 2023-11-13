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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم بـ 375 ألف جنيه.. تنظيم حفل للمساعدة في زواج الفتيات اليتيمات بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية فى تنظيم حفل بقاعة الداون تاون بالمنصورة وذلك لدعم عدد (25) فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375 ألف جنيه بواقع 15 ألف لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج.

 

 وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن  وادخال السعادة على قلوبهن، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.


وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.


وأشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.


و قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.
موضحًا ، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الدقهلية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.


والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان فى محافظة الدقهلية بدأت نشاطها فى دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات واستمرت فى هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، حيث تم دعم عدد 787 فتاة يتيمة بمحافظة الدقهلية، فضلا عن تنظيم أكبر احتفالات الزفاف الجماعى لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية فى تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريأ.

الجمعيات الأهلية الرعاية الاجتماعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء ممدوح شعبان جمعيات المجتمع المدنى لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية

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