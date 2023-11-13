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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطلين يتاجران في الألعاب النارية بالإسكندرية

المتهم
المتهم

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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