قناة عبرية: حزب الله أطلق 18 قذيفة على المستوطنات الإسرائيلية منذ الصباح

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، إن حزب الله أطلق 18 قذيفة من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل المحتل منذ الصباح.

وقبل قليل، أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، بإسقاط مسيرتين اخترقتا الأجواء في شمال إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صافرات الإنذار بسبب اختراق الطائرات بدون طيار المشتبه بها أجواء الجليل الأعلى.

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية الناطقة بالانجليزية، إلى أنه تم سماع التنبيهات في مستوطنات ييرون وجيش والريحانية وألما وأفيفيم وكيرم بن زيمرا وبارام ودالتون ومنطقة رمات دالتون الصناعية.

وجاءت التنبيهات وسط هجمات متكررة على شمال إسرائيل من قبل جماعة حزب الله اللبنانية والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها في جنوب لبنان.