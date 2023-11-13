طلب من كولر برحيل ثنائي الأهلي| وصفقة قوية منتظرة في الشتاء

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجآت وكواليس داخل القلعة الحمراء وسر تراجع أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وقال شبانة خلال تصريحات إذاعية: “لجنة التخطيط مستاءة بسبب تراجع النتائج وتغير قناعات كولر في بعض اللاعبين وذلك بعد طلبه عودة صلاح محسن للفريق والآن يطلب رحيل اللاعب مرة أخرى ويري أن اللاعب غير مقنع في أدائه ولا ينهي الفرص بشكل جيد”.

وتابع شبانة: "كولر أيضا طلب رحيل كريم نيدفيد بعدما طلب عودته من فريق فيوتشر ليحل في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد في انتقالات يناير المقبلة".

يذكر أن الأهلي وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق الجونة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول في ملعب الجونة، ولم يقدم الفريق الأحمر أداء مرضيا لجماهيره.