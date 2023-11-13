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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب من كولر برحيل ثنائي الأهلي| وصفقة قوية منتظرة في الشتاء

كولر
كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجآت وكواليس داخل القلعة الحمراء وسر تراجع أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وقال شبانة خلال تصريحات إذاعية: “لجنة التخطيط مستاءة بسبب تراجع النتائج وتغير قناعات كولر في بعض اللاعبين وذلك بعد طلبه عودة صلاح محسن للفريق والآن يطلب رحيل اللاعب مرة أخرى ويري أن اللاعب غير مقنع في أدائه ولا ينهي الفرص بشكل جيد”.

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رئيس فيوتشر: لا مانع من بيع عمر كمال عبدالواحد لـ الأهلي

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الأهلي لا يبحث عن بديل له..حتحوت: جلسة مع كولر لتحسين أداء الفريق

وتابع شبانة: "كولر أيضا طلب رحيل كريم نيدفيد بعدما طلب عودته من فريق فيوتشر ليحل في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد في انتقالات يناير المقبلة".

يذكر أن الأهلي وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق الجونة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول في ملعب الجونة، ولم يقدم الفريق الأحمر أداء مرضيا لجماهيره.

الإعلامي محمد شبانة عمر كمال عبد الواحد صلاح محسن محمد شبانة كريم نيدفيد فريق فيوتشر عمر كمال

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