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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبدالغفار: 100 يوم صحة نجحت في رفع معدلات استفادة المواطنين من الخدمات العلاجية

صدى البلد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ان حملة "100 يوم صحة" نجحت فى رفع معدلات استفادة المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية، مشيرًا إلى أن هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المرضى، وخاصة غير القادرين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم اجراء تحليل إحصائي ومقارنة لجميع مبادرات الصحة العامة خلال الفترة منذ انطلاق حملة "100 يوم صحة" يوم 25 يونيو الماضي وحتى الأول من شهر نوفمبر الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لمعرفة معدلات استفادة وتردد المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن حملة "100 يوم صحة" كان لها أثر كبير فى رفع معدلات تردد واستفادة المواطنين بجميع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

 

وقال إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة زاد معدل تردد السيدات عليها بالنسبة للزيارة اول مرة بنسبة 76,5%، والزيارة الدورية 257,5%، لافتًا الى ارتفاع معدل التردد على مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ل 239,07%، كما زادت معدلات مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 58%.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين زادت معدلات تردداتها ل 22%، مشيرًا إلى أن القوافل العلاجية قدمت خدماتها بالمجان لـمليون و109 آلاف مواطن، خلال الفترة السابق ذكرها ، بزيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

 

وقال «عبدالغفار» إن حملة "100 يوم صحة" ساهمت بشكل كبير فى زيادة نسبة المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة ل 10%، كما زادت نسبة زيادة المنتفعات من الزيارات المنزلية ل 9%، مؤكدًا توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بالوحدات والمنشآت الصحية فى اطار تنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية.


ودعا «عبدالغفار» مجددًا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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