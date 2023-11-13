بقذائف الهاون.. المقاومة الفلسطينية تصطاد قوات الاحتلال جنوب غزة

قالت كتائب القسام، اليوم الاثنين، إنها استهدفت قوات العدو المتوغلة فيمحور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

وأكدت كتائب القسام، إنها استهدفت 4 آليات صهيونية فيمحور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، "استهدفنا موقعي كيسوفيم ومارس العسكريينبرشقات صاروخية مركزة".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد إنهم :"لم يستعدوا لمثل هذا السيناريو هو( عمليةطوفان الأقصى)".

والتقى هاليفي برؤساء البلديات والمدن الجنوبية الإسرائيلية، وأكد في بداية حديثه معهم الفشل الاستخباراتي الذيأدىإلى أحداث 7 أكتوبر، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأوضح هاليفي قائلا: “نحن على دراية بالفشل..فشلنا في الدفاع عن المجتمعات، لم نستعد لمثل هذا السيناريو.. سوفنتعلم كل شيء ونتعلم الدروس”، مضيفا :"نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس".