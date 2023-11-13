عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تعقد اجتماعًا مع هيئات مكاتبها في جميع المحافظات

صدى البلد

عقدت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة اجتماعاً تنظيمياً مع هيئات مكاتب الحملة الرسمية في جميع المحافظات.


عُقِد الاجتماع برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي بحضور هيئة مكتب الحملة الرسمية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تشكيل هيئات المكاتب التي تعكس تنوع الطيف السياسي والمجتمعي، والتأكيد على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع الالتزام بكافة المعايير والمبادئ التي تنتهجها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة المصرية، خصوصاً الشباب، الذين أولت لهم الدولة اهتماماً بالغًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحملة الرسمية خفضت أوجه الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا عملا بتوجهات السيد المرشح وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.


وأضاف فوزي أن مكاتب المحافظات لا بد أن تكون قِبلة للتفاعل مع المواطنين وتلقي المقترحات في كافة المحافظات والمدن والمراكز والقرى، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي قام بتوفير مساحات مشتركة لجميع المواطنين.


من جانبها، أكدت هيئات المكاتب في المحافظات أنهم يقومون بتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية في كافة المحافظات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، فضلاً عن  زيادة الوعى بكافة القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية برئاسة السيد المرشح على كافة المستويات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الضخمة التي ساهمت على تحقيق تنمية واسعة، والتي كان لها أثر بالغ في نفوس المواطنين والشباب على وجه الخصوص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: خطر نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان تزايد بشكل حاد

قرار صادم من أوسوريو ضد الزمالك .. السبب مثير

أبو الغيط يُدين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات في غزة

وزير الصحة: 90٪؜ من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة..وتعافيها يحتاج سنوات طويلة

واشنطن تفتح تحقيقا في مصرع 5 جنود أمريكيين تحطمت بهم طائرة

مشروع يجمع 55 دولة وإطلاق منصة جديدة.. إعلان مهم بمعرض التجارة الإفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

غيرت شكله.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام بموسم الرياض

فستان زفاف .. منة فضالي تثير ضجة بظهور لافت | شاهد

إطلالة صيفية.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ