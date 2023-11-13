واشنطن تفتح تحقيقا في مصرع 5 جنود أمريكيين تحطمت بهم طائرة

عرضت القاهرة الإخبارية خبر عاجل بعنوان: "تحطمت بهم الطائرة في البحر المتوسط.. مقتل 5 جنود أمريكيين وواشنطن تفتح تحقيقًا".

وكشفت القناة أن واشنطن قررت فتح تحقيق في مقتل 5 جنود أمريكيين تحطمت بهم طائرة فوق مياه البحر الأبيض المتوسط.

كانت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أعلنت أن 5 جنود أمريكيين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة عسكرية أثناء التزود بالوقود في الجو شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وقالت القيادة في بيان إنه "أثناء التزود بالوقود الروتيني في الجو كجزء من التدريب القتالي، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية على متنها 5 عسكريين لعطل فني وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط، ولقي جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها مصرعهم".

ولم تحدد القيادة العسكرية الأمريكية نوع الطائرة التي تحطمت.

ومساء يوم السبت الماضي، أعلن البنتاغون أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال تنفيذها رحلة تدريبية يوم 10 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب الإسرائيل على قطاع غزة.