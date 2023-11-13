بعد نشر بولندا دبابات على حدود بيلاروسيا..الكرملين: يعرف أصدقاؤنا ما يجب فعله

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن نشر بولندا لكتيبة دبابات جديدة على حدود بيلاروسيا يعد خطوة أخرى نحو تصعيد الوضع في المنطقة.

وشدد بيسكوف، خلال حديثه مع الصحفيين، على أن السلطات البيلاروسية "تعرف ما يجب فعله" في الوضع الحالي.

وقال المتحدث باسم الكرملين: “في هذه الحالة، يعرف أصدقاؤنا البيلاروسيون ما يجب عليهم فعله… بشكل عام، دعنا نقول، إنهم يفعلون كل ما هو ضروري في هذا الوضع لضمان الأمن”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البولندية، نشر كتيبة دبابات جديدة في شرق البلاد، في قرية شارتاييف بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا في منطقة بريست.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع البولندية: "تم نشر كتيبة دبابات جديدة في شارتاييف (بالقرب من الحدود مع بيلاروس في منطقة بريست)".

وأضافت: "كتيبة دبابات، ستكون جزءًا من فرقة المشاة الأولى للفيلق في فرقة بودلاسكي، التي تتمثل مهمتها في ردع المعتدي".