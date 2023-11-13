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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نشر بولندا دبابات على حدود بيلاروسيا..الكرملين: يعرف أصدقاؤنا ما يجب فعله

الجيش البولندي -
الجيش البولندي - أرشيفية

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن نشر بولندا لكتيبة دبابات جديدة على حدود بيلاروسيا يعد خطوة أخرى نحو تصعيد الوضع في المنطقة.

وشدد بيسكوف، خلال حديثه مع الصحفيين، على أن السلطات البيلاروسية "تعرف ما يجب فعله" في الوضع الحالي.

وقال المتحدث باسم الكرملين: “في هذه الحالة، يعرف أصدقاؤنا البيلاروسيون ما يجب عليهم فعله… بشكل عام، دعنا نقول، إنهم يفعلون كل ما هو ضروري في هذا الوضع لضمان الأمن”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البولندية، نشر كتيبة دبابات جديدة في شرق البلاد، في قرية شارتاييف بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا في منطقة بريست.

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع البولندية: "تم نشر كتيبة دبابات جديدة في شارتاييف (بالقرب من الحدود مع بيلاروس في منطقة بريست)".

وأضافت: "كتيبة دبابات، ستكون جزءًا من فرقة المشاة الأولى للفيلق في فرقة بودلاسكي، التي تتمثل مهمتها في ردع المعتدي".

الكرملين بيلاروس بولندا

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