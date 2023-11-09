الكرملين لـ أمريكا: الجيش الروسي لا يُهزم

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على أنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها هزيمة الجيش الروسي.

وفي حديثه إلى الصحفي الروسي، بافيل زاروبين، اليوم الخميس، قال بيسكوف: “لقد حان الوقت لأن يدرك الجميع في أمريكا وأوكرانيا: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن القوى الغربية تغير لهجتها الآن وتقول أشياء مختلفة مقارنة بإصرارها السابق على إلحاق هزيمة عسكرية بروسيا.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، في مقال نشرته مجلة الإيكونوميست أنه من غير المرجح أن تحقق القوات الأوكرانية ”اختراقاً عميقاً” في الصراع مع روسيا، ما لم يتم تزويدها بأسلحة أكثر تقدماً من قبل الغرب.

وأشار إلى أن القتال وصل إلى طريق مسدود ويمكن أن يستمر لسنوات، على الرغم من أن بيسكوف رد على هذا التقييم بالإصرار على أن قوات موسكو ليست في طريق مسدود.