مسئول بمستشفى الشفاء في غزة: نعاني نقصا حادا بالموارد..ووفيات الأطفال مرشحة للزيادة

تحدث الدكتور محمد طباشة، رئيس قسم الأطفال في مستشفى الشفاء، عن الوضع المزري الذي يواجهه الأطفال الرضع في غزة. في مقابلة هاتفية مع رويترز، أعرب الدكتور طباشة عن قلقه العميق إزاء النقص الحاد في الموارد الطبية والأثر المدمر على المرضى الأصغر سنا والأكثر ضعفا.

قال الدكتور طباشة، في حوار مع رويترز، مسلطاً الضوء على الأوضاع الحرجة والمتدهورة بسرعة: "لقد ساعدت بالأمس في إنجاب 39 طفلاً، واليوم أصبحوا 36. لا أستطيع أن أحدد كم من الوقت يمكن أن يعيشوا. يمكن أن أفقد طفلين آخرين اليوم، أو خلال ساعة".

رسم رئيس قسم الأطفال في مستشفى الشفاء، صورة لوضع العديد من الأطفال الرضع جنبًا إلى جنب على سرير واحد، كل منهم يعاني من أمراض مختلفة، وكل ذلك وسط نقص حاد في الطاقم الطبي والإمدادات الأساسية.

يعاني الأطفال، بحسب الدكتور طباشة، الرضع يشعرون بالبرد بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وفي غياب إجراءات مكافحة العدوى المناسبة، تنتشر بينهم الفيروسات، ويؤدي افتقارهم إلى المناعة إلى تفاقم الخطر.

ومن أكثر المشاكل إلحاحاً، كما وصفها الدكتور طباشة، عدم القدرة على تعقيم الحليب وحلمات الزجاجة بالمستوى المطلوب. وقد أدى ذلك إلى إصابة بعض الأطفال بالتهاب المعدة وظهور أعراض مثل الإسهال والقيء، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف الحاد.

ويؤكد الوضع المفجع في مستشفى الشفاء الحاجة الملحة للمساعدة الدولية لضمان سلامة أصغر الضحايا الذين وقعوا في مرمى النيران الإسرائيلية. ومع استمرار تصاعد الصراع في غزة، هناك دعوة متزايدة للتدخل الإنساني الفوري لمعالجة النقص الحاد ومنع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء.