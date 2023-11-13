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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج .. صور

صدى البلد

شارك الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف اللواء أسامة حلمي  مساعد وزير الداخلية  مدير أمن بني سويف،مراسم  إجراء  قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف لعام  1445هـ/2024 م،والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف ،وفي حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

 

وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ،في حضور  عدد كبير من المتقدمين وأسرهم ،وتم الإعلان عن  أسماء الفائزين بمختلف مراكز  ومدن المحافظة ،والبالغ عددهم 204 فائزاً  وفائزة  "بجانب احتياطي بنسبة 50%  لعدد 102  متقدماً "من إجمالي  775 مواطناً ومواطنة  تقدموا  للقرعة.

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وهنأ المحافظ الفائزين،مؤكداً على ثقته وأمله في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر عامة وبني سويف خاصة  خلال أداء تلك الشعيرة الجليلة ، وحملهم أمانة الدعاء من أطهر بقاع الأرض ، لبلدنا الغالية، بدوام نعم الأمن والأمان ،وأن يحفظها من كل مكروه وسوء،وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار سائلا المولى،أن يمن على الجميع بالحج المبرور ، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم ، ومتمنيا التوفيق في القرعة المقبلة  لمن  يحالفه النصيب هذا العام.
 

وأكد مدير الأمن  اللواء أسامة حلمي ،حرص واهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام بدءاً من التقدم بالطلبات لأداء الفريضة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله،مشيرا إلى  تضافر كل الجهود لتحقيق كافة أوجه  الرعاية والاهتمام لهم  من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير على حجاج القرية  في أداء مناسك تلك الفريضة الكريمة

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