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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال "لقد أتى يومكم"

بيني جانتس
بيني جانتس

قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة، بيني جانتس، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على خط الحدود وفي أعماق الأراضي لإزالة أي تهديد.

وأضاف جانتس،  خلال جولة في النقب: "أقول لأعدائنا من الجنوب ومن الشمال لقد أتى يومكم.. نحن نعمل على خط الحدود وفي أعماق الأراضي لإزالة أي تهديد”.

وتابع: “أقول للمجتمع الإسرائيلي بأكمله وإلى أفراد العائلات المخطوفة على وجه الخصوص.. تأكدوا أنه حتى في هذه اللحظات نقوم بكل شيء، عسكريًا وسياسيًا، لإعادة أحبائكم".

وفي وقت سابق، كشف جانتس، عن معارضته الدعوات العامة لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الآن، وفقا لتقارير هيئة الإذاعة العامة في كان، مستشهدة بمصادر مقربة من جانتس.

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وقالت المصادر إنه ينظر إلى دعوات الإطاحة بنتنياهو في منتصف الحرب على أنها "لا شيء أقل من الجنون".

ومع ذلك، أضافت المصادر أن جانتس، وزير الدفاع السابق ورئيس حزب معسكر الدولة، يعتقد اعتقادا راسخا أن الوقت سيحين لإجراء دراسة كاملة للمسؤوليات عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

جانتس غزة الجيش الإسرائيلي

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