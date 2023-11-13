الصحة الفلسطينية: خروج 25 مستشفى في غزة عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، خروج 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة من الخدمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاع غزة، إن العمليات الإنسانية في القطاع ستتوقف خلال الـ 48 ساعة القادمة.

أوضح وايت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الإجراء المقابل اتخذ بسبب نقص الوقود.

وجاء في البيان أن "العمليات الإنسانية في غزة تتوقف خلال الـ 48 ساعة القادمة بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى غزة".

وفي وقت سابق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بخروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة بسبب نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.