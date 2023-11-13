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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

إيلي كوهين
إيلي كوهين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الإثنين، إن المجتمع الدولي يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب لأسبوعين أو ثلاثة أخرى فقط، مؤكدا أن هناك ضغطا دوليا يزداد علي تل أبيب.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال كوهين: “نحن ندرك أن إسرائيل تعرضت لمزيد من الضغوط… هناك من يطالب بوقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ماضية نحو النصر الكامل.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال لقائه بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من وحدة دورية الصحراء.

وقال نتنياهو: "لا توجد فترات راحة هنا، ولا توجد أشياء نصف جيدة هنا. إنها ليست "عملية"، وليست "جولة”.. نحن ماضون حتى النصر الكامل”.

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وأشار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى الوضع علي الجبهة الشمالية، وقال: “هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا وضد المدنيين.. هذا لعب بالنار. سيتم الرد على النار بنيران أقوى بكثير”.

غزة إسرائيل وزير الخارجية الإسرائيلي

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