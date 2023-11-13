متحدث المفوضية الأوروبية: يجب إزالة أي عوائق لوصول المساعدات إلى غزة

قال “بالاز أوجفاري”، متحدث المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، إن المفوضية قدمت المساعدات الإنسانية لقطاع غزة 4 مرات بالتعاون مع المنظمات الشريكة، مثل الهلال الأحمر المصري، ونقوم بتحويلها لمطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة.

وأضاف “أوجفاري”، خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يهمنا الآن بشكل كبير هو احترام القانون الدولي، الذي لا يعرف التمييز وفق أي معايير سواء اللون أو الجنس.

وأوضح أن هناك احتياجا شديدا للمساعدات في غزة، ويجب إيصال هذه المساعدات إلى الفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر.

الجسور الجوية

وذكر أن تقديم المساعدات وحماية المدنيين يحث بالتنسيق مع المنظمات الشريكة مثل الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى الجسور الجوية، ولدينا علاقات طيبة مع السلطات المصرية ساعدتنا على إيصال المساعدات.

