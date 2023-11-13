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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جعلته كالمجنون.. ما هي ورطة "ديختر" التي تسببت في غضب نتنياهو؟

نتنياهو
نتنياهو

ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغضب على تصريحات أحد وزرائه بعد أن وضعه في موقف محرج خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة.. فما القصة؟.

بدأت القصة من تعرض غزة للقصف الإسرائيلي في عملية «السيوف الحديدية» التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع بعد عملية «طوفان الأقصى»، التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، عملية طوفان الأقصى، يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث وضعت إسرائيل قطاع غزة تحت القصف الجوي والبحري والبري لكافة المواقع والمباني الحيوية في البلاد.

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ما هي ورطة "ديختر"؟

ظهر وزير الزراعة الحالي ورئيس جهاز الأمن العام السابق، آفي ديختر، في مقابلة تلفزيونية حيث تحدث عن "نكبة جديدة" تحل بالفلسطينيين في غزة. 

وقال ديختر، خلال تصريحاته، إنهم بدأوا في تنفيذ "نكبة غزة"، مشيرا إلى أوامر التهجير التي وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان شمال غزة. 

وأضاف أنه من المستحيل شن حرب بينما هناك حشود من البشر بين الدبابات، وعندما سئل بشأن مقارنة نكبة عام 1948 التي حلت بالشعب الفلسطيني بما يجري حاليا، أجاب ديختر: " نكبة غزة 2023، هكذا سينتهي الأمر".

ماذا فعل نتنياهو؟

عبّر نتنياهو عن استيائه خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ودعا إلى توخي الحذر في الكلمات المنطوقة، مشددًا على أن كلمة واحدة يمكن أن تتسبب في ضرر كبير. 

ونقل عن نتنياهو قوله: "إذا كنتم لا تعرفون ولا تفهمون فلا تتحدثوا ويجب الحذر"، في إشارة إلى تصريحات ديختر دون أن يذكره بالاسم.

وهذه ثاني مرة ينتقد فيها نتنياهو أعضاء حكومته علنًا خلال أسبوع واحد، في ظل الحرب الجارية في غزة. 

سابقًا، أثار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، جدلاً بتصريحه حول استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة، وقد اضطر نتنياهو للتأكيد أن تصريحاته غير ممثلة للحكومة. 

وأثار تصريحات الوزير الإسرائيلي، العديد من الانتقادات الدولية الواسعة، وأعطت انطباعًا بأن إسرائيل تمتلك السلاح النووي للمرة الأولى.

ما خسائر الجيش الإسرائيلي؟

كشف الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، حيث أعلن مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده، وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن القتلى الخمسة الذين سقطوا أول أمس السبت في معركة شمال قطاع غزة في اليوم السادس والثلاثين للحرب على غزة.

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