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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مكتب نتنياهو بشأن مفاوضات عودة الرهائن

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المفاوضات الدولية بشأن عودة الرهائن يقودها رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، والجنرال نيتزان ألون.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، "يتم تحديث جال هيرش باستمرار حول هذه المسألة وينسق جميع الإجراءات الحكومية الأخرى المتعلقة بالمختطفين والمفقودين، بما في ذلك الاتصال بالعائلات”.

يأتي التوضيح في خلفية تساءل رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، عن دور هيرش، قائلا: تطوعت على ثلاثة مستويات، أحدها هو مساعدة جال هيرش، الذي لست متأكدا مما إذا كنت أفهم تماما ما هو دوره”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يمكن أن يكون هناك اتفاق لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وفي مقابلة شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال نتنياهو إنه لا يوجد اتفاق قريب حتى تبدأ قواته العملية البرية في غزة.

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وأضاف: “سمعنا أن هناك صفقة وشيكة من هذا النوع أو من هذا النوع، ثم علمنا أن الأمر كله كان خدعة. لكن في اللحظة التي بدأنا فيها العملية البرية بدأت تتغير”.

وردا على سؤال عما إذا كان يعرف مكان احتجاز جميع الرهائن في الوقت الحالي، قال: “نحن نعرف الكثير.. لن أقول أكثر من ذلك”.

نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي

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