إصابة عدد كبير من الإسرائيليين جراء قصف قرب حدود لبنان

أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 10 مستوطنين إثر سقوط صواريخ في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية من بينهم 2 في حالة متوسطة و8 في حالة خطيرة.

كما أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي، “نقل 14 إسرائيليا أصيبوا باستهداف صاروخي قرب دوفيف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن الحكومة اللبنانية واللبنانيين يتحملون مسئولية أفعال حزب الله.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: أن “إسرائيل لا تريد تغيير الوضع الأمني في الشمال، لكن سترد على أي تهديد”، مضيفا: “تركيزنا الأكبر على العمليات في غزة، ولكن نعمل أيضًا في الجبهة الشمالية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أن طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة نفذت ضربات ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان؛ ردا على هجمات صاروخية وقذائف هاون على شمال إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال، أن من بين المواقع التي تم استهدافها، مستودع أسلحة لحزب الله اللبناني.