جيش الاحتلال يحمل حكومة وشعب لبنان مسئولية أفعال حزب الله

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن الحكومة اللبنانية واللبنانيين يتحملون مسئولية أفعال حزب الله.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: أن “إسرائيل لا تريد تغيير الوضع الأمني في الشمال، لكن سترد على أي تهديد”، مضيفا: “تركيزنا الأكبر على العمليات في غزة، ولكن نعمل أيضًا في الجبهة الشمالية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أن طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة نفذت ضربات ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان؛ ردا على هجمات صاروخية وقذائف هاون على شمال إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال، أن من بين المواقع التي تم استهدافها، مستودع أسلحة لحزب الله اللبناني.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد 2 من عناصره، ليرتفع العدد إلى 73 منذ بدء العمليات في جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال ربع ساعة.