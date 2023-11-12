جيش الاحتلال الإسرائيلي: نهاجم غزة برا وبحرا وجوا ونبحث عن قادة حماس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يهاجم غزة برا وبحرا وجوا ونبحث عن قادة حماس.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “قواتنا تدمر الأنفاق في قطاع غزة”، مؤكدا أن “العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى تحقيق أهدافها”.

وتابع: “قواتنا تبحث عن منصات إطلاق الصواريخ والمنشآت التابعة لحركة حماس في غزة”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “إسرائيل لا تريد تغيير الوضع الأمني في الشمال لكن سترد على أي تهديد”، مضيفا: “تركيزنا الأكبر على العمليات في غزة ولكن نعمل أيضًا في الجبهة الشمالية”.

وزعم هاجاري، أن “إسرائيل تحدثت مع مدير مستشفى الشفاء لإدخال الوقود لكن حماس رفضت”.

وأضاف: “عرضنا إدخال 300 لتر من الوقود لمستشفى الشفاء عبر الصليب الأحمر”.