تقديرات في الجيش الإسرائيلي: الحرب مع لبنان لا يمكن منعها

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن هناك تقديرات في الجيش الإسرائيلي تفيد بأن الحرب مع لبنان لا يمكن منعها.

وأفاد مدير مستشفى شهداء الأقصى بوسط غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 13 فلسطينيا، في غارة جوية على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال الدكتور إياد أبو زهر لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن “الغارة الجوية أصابت مبنى سكنيا في خان يونس”.

وتقع خان يونس جنوب وادي غزة، في المنطقة التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان الشمال، إخلاءها؛ بحثًا عن الأمان.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.