الكشف عن قرار منتظر لحكومة الاحتلال يظهر ضعف نتنياهو

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين، أن وجهة النظر بالحكومة الإسرائيلية أن اتفاقا ينصب السلطة في غزة سيظهر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضعيفا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة "لطالما كان ذلك ضروريا"، وألمح إلى أنه لا يرى أي دور إداري مستقبلي هناك للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، على الأقل في شكلها الحالي، وفقا لما نشرته “نيويورك تايمز”.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، أمس السبت، ذهب نتنياهو إلى أبعد مما كان عليه من قبل في طرح رؤيته علنًا لغزة بعد انتهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية هناك ضد حماس، التي تسيطر على القطاع، وقال: إن القطاع الفلسطيني يجب أن يكون منزوع السلاح ويجب أن يكون لدى إسرائيل القدرة على دخول غزة متى شاءت؛ للتعامل مع التهديدات هناك.

ويبدو أن تصريحاته تتعارض إلى حد ما مع إدارة بايدن، التي أوضحت الأسبوع الماضي أنه لا ينبغي أن يكون هناك إعادة احتلال إسرائيلي لغزة. وترك وزير الخارجية أنتوني بلينكن الباب مفتوحا أمام إمكانية حدوث فترة انتقالية بعد الحرب، لكنه قال إن إدارة غزة في نهاية المطاف يجب أن تشمل حكما بقيادة فلسطينية وغزة موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.