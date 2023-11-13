جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الخدمة العامة في غزة بالصواريخ

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الخدمة العامة شمال شرق قطاع غزة بالصواريخ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاع غزة، إن العمليات الإنسانية في القطاع ستتوقف خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأوضح وايت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الإجراء المقابل اتخذ بسبب نقص الوقود.

وجاء في البيان أن "العمليات الإنسانية في غزة ستتوقف خلال الـ 48 ساعة القادمة بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى غزة".