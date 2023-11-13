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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادات كبيرة في حماس

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، اليوم الإثنين، اغتيال قائد فرقة المقاومة للدبابات التابعة لحماس في لواء خان يونس يعقوب عاشور، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية للحركة محمد خميس دبابش.

وبحسب البيان، تم تنفيذ عملية اغتيال عاشور باستخدام طائرات مقاتلة وبأوامر من الشاباك.

وأشار البيان الذي أكد اغتيال دبابش إلى أنه عمل خلال العامين الماضيين ممثلا لحركة حماس في اجتماعات الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير دبابة إسرائيلية في جنوب غرب مدينة غزة .

وقالت كتائب القسام، إنها استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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وأكدت كتائب القسام، إنها استهدفت 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، "استهدفنا موقعي كيسوفيم ومارس العسكريين برشقات صاروخية مركزة".

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