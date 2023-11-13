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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في مسابقة الدوري الممتاز

صدى البلد

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره بنادي الجونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها سابقا أحد يومي ٤ أو ٥ ديسمبر المقبل لتقام في موعد لاحق.

وجاء القرار بتأجيل المباراة بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مواعيد الجولات الأربعة الأولى للفريق في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرتبط الفريق بخوض مباراتين خارج مصر في الجولتين الثانية والثالثة تباعا حيث يسافر لمواجهة نواذيبو الموريتاني يوم ٢ ديسمبر في نواكشوط وبعدها يواجه فريق صن داونز الجنوب أفريقي يوم ٩ ديسمبر في بريتوريا.

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