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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح.. هاشم رئيسا لمجلس أمناء المحافظة بالانتخاب وبوعبيسي نائباً

خلال فاعليات الانتخابات
خلال فاعليات الانتخابات

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح انتخابات مجلس أمناء المحافظة بقاعة التدريب بديوان عام المديرية بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ولطيفة طرمان أمين سر المجلس بحضور رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية وأعضاء المجلس الثلاث من المهتمين بالعملية التعليمية وسط أجواء ديمقراطية سليمة.

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انتهت الانتخابات بفوز الحاج أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية برئاسة مجلس الأمناء علي مستوي محافظة مطروح بالانتخاب والحاج فتحي ابوعبيسي رئيس مجلس أمناء النجيلة نائباً لرئيس المجلس و عبداللطيف المراقب المالي وذلك بالتزكية بناء علي الاتفاق من جميع الاعضاء وأعرب مدير تعليم مطروح عن سعادته بالأجواء الديموقراطية الرائعة التي سادت انتخابات رئاسة ونيابة مجلس الأمناء وسط مشاعر مفعمة بالأمل والتفاؤل هدفها الأول والأخير صالح العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

 

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