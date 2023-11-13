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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 صفات في المسلم تجعله من أفضل الناس.. مناصحة ولي الأمر ولزوم الجماعة

المسلمين في الصلاة
المسلمين في الصلاة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن قد ورد في الحديث (أفضلُ النَّاسِ كلُّ مخمومِ القلبِ، صدوق اللِّسانِ ، قالوا، صدوقُ اللِّسانِ نعرِفُه فما مخمومُ القلبِ ؟ قال التَّقيُّ النَّقيُّ، لا إثمَ فيه ، ولا بغْيَ، ولا غِلَّ، ولا حسَدَ).

وأضاف رمضان عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن صدوق اللسان هو الإنسان الصادق الذي يوفي بوعده ويتحدث بالصدق.

وأشار إلى أن مخموم القلب، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد، منوها أنه ينبغي على كل مسلم أن يتصف بهذه الصفات.

وذكر أن النبي كشف عن 3 سلوكيات لو وجدوا في قلب المؤمن سيكون قلبه سليم، أولها، إخلاص العمل لله، وثانيها، مناصحة ولي الأمر، واستعمال اللين والحكمة في النصيحة بحب للآخرين، وثالثها، لزوم جماعة المسلمين.

وأشار إلى أن النبي قال (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، إخلاص العمل لله.

وذكر أن معنى لا يغل سواء بضم الياء أو بكسرها، هو عدم الحقد أو الحسد للآخرين، وعدم الخيانة لهم، منوها أن القلب السليم يجعل المسلم يفعل أي شئ صالح.

رمضان عبد المعز اللسان الإنسان الصادق القلب المؤمن

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