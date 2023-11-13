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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي المقاولون يجتمع بالجهاز واللاعبين.. و4 وديات لتجهيز الذئاب خلال التوقف

صدى البلد

عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، اجتماعا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة والكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين.

وطالب المهندس محسن صلاح لاعبي المقاولون العرب، باستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد فترة توقف الدوري الحالية، مؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين، ان الإدارة تقف خلف الفريق وانهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة خاصة ان إدارة النادي تقف خلف الفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب الذي له باع كبير فى التدريب في مصر.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المسرف العام على الكرة بالنادي، ثقته في عودة المقاولون لمكانته في مسابقة الدوري المصري وتقديم مباريات أفضل من الجولات الستة الماضية بالمسابقة.

وأشار المشرف العام على الكرة، إلى أن مجلس الإدارة بقيادة المهندس محسن صلاح يدعم الفريق ويذلل كافة العقبات من أجل استعادة الروح والثقة وتحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.

علي صعيد متصل وضع الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب برنامج خاص خلال فترة التوقف الدولي الحالي بإقامة 4 مباريات قوية استعدادا لمباريات الفريق بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون مع سموحة وبلدية المحلة الثلاثاء والخميس هذا الأسبوع، كما يلتقي المقاولون مع المروج الليبي والاسماعيلي الأحد والأربعاء من الأسبوع المقبل بالترتيب استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

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